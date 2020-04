Bucchioni: “Inter scatenata, Pogba può essere il colpo dell’estate! C’è l’ok del giocatore: Marotta al lavoro con Raiola”

Grandi nomi per una grande Inter. La dirigenza nerazzurra, in attesa di capire come il calciomercato verrà rivoluzionato a causa dell’emergenza coronavirus, è al lavoro per cercare di puntellare la rosa in vista della prossima stagione e garantire a Conte una squadra che possa essere al pari della Juventus.

Enzo Bucchioni, giornalista ed esperto di mercato, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb fa il punto sulle strategie in entrata dell’Inter. A partire dal sogno Pogba: “Marotta in questo periodo ha riallacciato una vecchia amicizia con Mino Raiola che non lavorava più con l’Inter da quasi dieci anni. Marotta e Raiola ai tempi della Juve erano quasi coppia calcistica di fatto. Pogba arrivò a Torino proprio grazie a questa intesa. E così, in virtù di stima pregressa e di interessi comuni, ecco che Pogba all’Inter può diventare davvero il colpo dell’estate. Dire oggi che Pogba arriverà all’Inter è prematuro, ma di vero c’è che i nerazzurri ci stanno provando e ci proveranno fino in fondo, senza paura della concorrenza”.

Le ultime dall’Inghilterra e la concorrenza della Juve: “Ieri la conferma è arrivata da Manchester, la società inglese ha fatto cadere il diritto di rinnovo del contratto del francese quindi si andrà alla scadenza fissata nel 2021 che, in pratica, significa mettere il giocatore sul mercato. Non c’è un automatismo che ci porti a pensare che Pogba-Inter sia una destinazione già fatta, ma possiamo dire con certezza che adesso in corsa ci sono anche i nerazzurri oltre a Real, Juve e Psg. E le chance sono tante. Raiola sta preparando il terreno, i rapporti fra Manchester e Inter sono ottimi (Lukaku, Sanchez, Young) per trovare un’intesa sul costo del cartellino e il giocatore ha dato l’ok per tornare con Conte, l’allenatore che lo ha lanciato. Si sta lavorando. Sul centrocampista francese ci sia anche la Juve. Ma può permettersi un colpo di questo tipo con un altro aumento enorme del monte ingaggi? Difficile”.

Pogba ma non solo: “Raiola, fra l’altro, ha messo sul piatto anche un altro ex Juve, suo assistito, vale a dire il giovane Moise Kean, 20 anni, attaccante che Marotta conosce bene e che tornerebbe volentieri in Italia dall’Everton anche per provare a conquistare la maglia azzurra. L’intesa Marotta-Raiola è ad ampio raggio e i frutti si vedranno presto”.

Gli altri nomi: “Il signor Zhang ha risorse e vuole rilanciare in questo momento difficile. Prepara un’altra campagna di prima fascia che prevede il recupero di risorse attraverso le cessioni di Icardi e Perisic e investimenti su giocatori pronti (Pogba e non solo) e giovani talenti (Chiesa e Tonali). Quest’ultimo è un altro fronte. Per i due ragazzi della Fiorentina e del Brescia ci sono a disposizione cento milioni. Marotta sta convincendo Cellino e il giocatore è praticamente d’accordo, per Chiesa il discorso è più complicato. La Fiorentina pensa di portare a casa una settantina di milioni, ma oggi è difficile trattare su queste basi. Lo scenario è aperto, si potrebbe anche lavorare su un’intesa per il 2021-2022, con Chiesa a Firenze per un altro anno. Soluzioni e ipotesi di lavoro che però saranno approfondite soltanto più avanti, quando Rocco Commisso potrà tornare dagli Usa e la situazione calcistica sarà più chiara. Luglio? Ipotesi plausibile”.

