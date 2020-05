Mundo Deportivo – Grana Semedo, il Barcellona valuta l’addio: l’Inter sfida Psg e Manchester City

Nelson Semedo, esterno portoghese classe 1993 del Barcellona, è una delle ali più ambite del momento sul mercato. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, se non rinnoverà il proprio contratto con i blaugrana, il giocatore sarà costretto a lasciare il club nella prossima finestra di calciomercato.

Il problema nasce dalle richieste economiche di Semedo e del suo procuratore, Jorge Mendes. Cifre troppo alte che il Barcellona non è disposta a riconoscere soprattutto dopo l’emergenza coronavirus. Per questo il club è pronto ad ascoltare offerte o eventualmente includere Semedo in qualche trattativa come pedina di scambio.

In corsa inevitabilmente c’è anche l’Inter. Il portoghese può rientrare nell’operazione Lautaro dato che il suo profilo è monitorato con attenzione dai nerazzurri come quelli di Arturo Vidal, Aleñá, Umtiti, Todibo e Emerson.

In corsa c’è anche il Manchester City, deluso dall’ex Inter Joao Cancelo. Attenzione anche al PSG e all’Atletico Madrid. I francesi, soprattutto, sono fortemente interessati a Semedo che potrebbe in qualche modo sbloccare anche la trattativa in ballo per il grande ritorno al Camp Nou di Neymar.

