Mercato – Inter, si allontana Milenkovic: la Fiorentina pronta a rinnovargli il contratto. Le ultime

La data d’inizio ufficiale del mercato è ormai alle porte e come tutti gli anni le voci, vere o presunte, che si susseguono sono sempre di più. Tra i tanti nome accostati all’Inter in vista della prossima stagione vi è quello del difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Il centrale viola, reduce da una buona stagione, avrebbe tutte le caratteristiche ideali per i dettami tattici difensivi del tecnico nerazzurro Antonio Conte. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2022 con il club del presidente Rocco Commisso. Stando a quanto riporta La Nazione, però, dopo un periodo di stallo il discorso sul prolungamento si è riattivato in questi giorni.

Ciò potrebbe significare l’intenzione da parte della Fiorentina di cedere German Pezzella e di trattenere Nikola Milenkovic. L’Inter resta alla finestra, in attesa di nuove evoluzioni sulla faccenda, sicura del fatto che una proposta da 35-40 milioni di euro farebbe vacillare e non poco le certezze della proprietà viola.

