Clasico per Skriniar: per il Real Madrid è l’erede di Sergio Ramos. La posizione dell’Inter

Lautaro Martinez ma non solo, l’Inter nella prossima finestra di calciomercato dovrà guardarsi bene le spalle anche sul fronte Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il difensore slovacco nerazzurro è nel mirino di Barcellona e Real Madrid.

Skriniar è infatti l’osservato speciale in casa blaugrana per colmare l’eventuale vuoto nella retroguardia che potrebbe verificarsi con la partenza di Umtiti. Ma anche il Real Madrid è sulle sue tracce anche se in questo caso l’investitura è un tantino più delicata visto che lo slovacco è considerato l’erede ideale di Sergio Ramos.

La sua stagione con l’Inter non è stata così impeccabile come le precedenti. Skriniar ha sofferto il passaggio nella difesa a 3, molte volte giocando sul centrosinistra e mostrando tutti i suoi limiti. Conte però difficilmente ha rinunciato a lui, crede fortemente in lui e strapparlo all’Inter sarà comunque molto difficile. Servirà dunque un’offerta da capogiro per far cambiare idea a Marotta.

