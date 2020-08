Inter, Suning non si pone limiti: super mercato per accontentare Conte. Ma ad una condizione

Steven Zhang questa sera non sarà presente sugli spalti della Dusseldorf Arena per Inter-Bayer Leverkusen ma il presidente nerazzurro farà di tutto per essere accanto alla squadra in Germania nell’eventuale semifinale in programma lunedì prossimo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, finalmente il progetto della nuova Inter è destinato a partire. Il colosso Suning è deciso a investire ancora tanto, dopo gli oltre 180 milioni spesi nell’ultima stagione.

La dirigenza nerazzurra vuole continuare con Conte. Alla proprietà è sempre piaciuto e al tecnico salentino gli viene riconosciuto il merito di aver avvicinato la Juve e di essere ancora in corsa per un trofeo europeo.

La proprietà è disposta ad accontentare Conte sul mercato ma ad una condizione. Ci deve essere un cambio di rotta che riavvicini il tecnico al modo di pensare e di fare di Suning.

