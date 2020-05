Mercato – Inter, Todibo si tira fuori dall’affare Lautaro? “Mi vedo bene allo Schalke”

Tra i diversi nomi proposti all’Inter nella trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona, c’è anche quello di Jean-Clair Todibo. Il difensore, attualmente allo Schalke, già in passato era stato accostato al club di Viale della Liberazione. Nelle ultime ore si è parlato anche di un suo inserimento nella trattativa tra Juventus e il club braugrana per Miralem Pjanic. Il difensore piace molto anche ad una squadra tedesca.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla Bild, però, il calciatore non ha escluso una permanenza in Germania: “Prima di tutto voglio concludere la stagione e conquistare un buon piazzamento. Per quanto riguarda il futuro, mi vedo molto bene allo Schalke. Lo stadio è fantastico, i tifosi incredibilmente passionali, l’allenatore ha fiducia in me. Mi sono ambientato velocemente. L’intero pacchetto è perfetto”.

