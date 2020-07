Sky – Inter-Tonali, contatti continui. Il Brescia spara altissimo: attesa per l’incontro

Questa sera a San Siro gli occhi della dirigenza nerazzurra saranno anche per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. E’ lui infatti uno dei primissimi obiettivi della prossima finestra di calciomercato.

Come riportato da Sky Sport l’Inter è ancora in pole per il giocatore. Marotta non ha fretta di chiudere l’affare ma si registrano contatti continui con l’agente Bozzo.

La preferenza del giocatore continua ad essere per l’Inter che però non può sentirsi troppo in vantaggio vista la concorrenza. Il Brescia lo valuta ancora 50 milioni di euro, l’Inter vorrebbe pagare meno anche con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Il primo confronto tra le società sarà importante.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!