Mercato – Inter in pole per Tonali. Il Milan si inserisce nella corsa

Con la sconfitta contro il Lecce, ilè matematicamente in Serie B. Sandroè da sempre un obiettivo di mercato dell’Inter e con la retrocessione certa i nerazzurri faranno il possibile per portare il calciatore a Milano. Come riporta Pressing, in diretta su Italia 1, Beppe, amministratore delegato dell’, ha incontrato Beppe Bozzo, agente del calciatore. I due hanno avuto una giornata intensa che ha decretato la pole position dei nerazzurri nella trattativa.