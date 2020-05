Mercato – Inter-Umtiti, affare possibile: Marotta studia la strategia vincente

Il mercato dell’Inter è sempre in effervescenza: oltre la trattativa tra Lautaro Martinez e il Barcellona che sarà destinata a far discutere ancora a lungo, i nerazzurri si stanno guardando intorno anche per rimpolpare il reparto arretrato.

Come riporta Calciomercato.com Marotta ha messo gli occhi su Samuel Umtiti, difensore classe ’93 del Barcellona. Il nome del francese sembra essere quello più gettonato vista la sua duttilità in difesa e il piede mancino naturale, cosa che a Conte interessa moltissimo. Alessandro Bastoni infatti, anch’esso sinistroide, sarà probabilmente schierato come titolare nella prossima stagione e il suo vice potrebbe provenire proprio dai Ilaugrana.

Marotta però non vuole scendere a compromessi e non intende includere Umtiti nell’affare Martinez: la trattativa dovrà essere impostata a parte e l’unica via percorribile per il club di Via della Liberazione è la formula del prestito. I continui infortuni del francese e una condizione fisica precaria non convincono in pieno e un anno di prestito potrebbe aiutare Conte a capire se davvero Umtiti sarà l’uomo giusto per la difesa nerazzurra del futuro.

