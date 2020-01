GdS – Vecino ai saluti, ora spunta anche il Manchester United. Colpo low cost a centrocampo?

Matias Vecino è destinato a lasciare l’Inter durante questa finestra invernale di calciomercato: il centrocampista uruguaiano è finito ai margini del progetto tecnico nerazzurro ed è pronto a cambiare aria.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in corsa per l’ex Fiorentina ci sono diverse squadre: Siviglia ed Everton negli ultimi giorni hanno preso informazioni, in corsa rimane anche il Tottenham a cui Vecino è stato proposto nei discorsi dell’affare Eriksen. La novità delle ultime ore è l’interesse del Manchester United. Con l’uruguaiano via, possibile una soluzione last minute a centrocampo: complicato pensare ancora a Vidal, però.

