A questa Inter servono leader vincenti. Da Vidal a Kanté, i nomi sul taccuino di Conte

Antonio Conte non si tira indietro e dopo averci provato a lungo in questa stagione è tornato ad invocare sul mercato giocatori esperti e capaci di strascinare i compagni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il messaggio alla dirigenza dell’Inter è chiaro. I nomi sono noti: Vidal, Kanté, Dzeko, Emerson e Vertonghen. Per alcuni l’Inter già si è mossa: Marotta ha il sì di Emerson Palmieri e i discorsi con il Chelsea sono già avviati, tanto che l’idea è ora di allagarli pure a Kanté.

Per arrivare al campione del mondo servirà però una cessione importante, non per forza Lautaro. Il sacrificabile potrebbe essere Skriniar, anche più facilmente sostituibile.

