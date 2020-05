Werner per il dopo Lautaro, il retroscena sulla clausola: sconto di 10 milioni se il Lipsia…

Mertens ma non solo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’Inter non vuole fermarsi qui in attacco. Il grande colpo potrebbe essere Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia: abile nel cercarsi spazi e attaccare profondità e bravo a mettersi al servizio della squadra, potrebbe essere l’uomo giusto per Conte.

Il suo arrivo è strettamente legato al futuro di Lautaro Martinez ma bisognerà fare i conti con la concorrenza delle big europee, Liverpool soprattutto. La clausola rescissoria da 60 milioni di euro, esercitabile fino a metà giugno, però potrebbe scendere a 50 qualora il Lipsia non vincesse il campionato. La Bundesliga ripartirà in questo weekend, attualmente Werner e compagni sono terzi in classifica a cinque punti di distanza dalla capolista Bayern a 9 partite dal termine del campionato.

