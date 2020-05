Zamorano svela le strategie dell’Inter: “Lautaro resta, Sanchez torna allo United. E Cavani…”

In un’intervista concessa ai microfoni di TUDN, Ivan Zamorano, ex attaccante nerazzurro, si è sbilanciato sul futuro di Lautaro Martinez. Il numero 10 argentino è nel mirino del Barcellona e di Messi ma secondo l’ex 1+8 il suo futuro sarà ancora in nerazzurro.

Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb: “Il Barcellona ha dei problemi economici che non gli permettono di prendere Lautaro: per me resta, non ho dubbi. Io garantisco che Lautaro è il futuro dell’Inter”.

E sul possibile arrivo di Cavani: “Ha un’esperienza enorme in club diversi. Ma l’arrivo di Cavani non ha nulla a che vedere con la cessione di Lautaro. Il Matador può essere un’alternativa ai titolari. Ci sono molte voci, Sanchez ritornerà al Manchester United e il centravanti del PSG può occupare la casella che rimarrà vuota in attacco”.

