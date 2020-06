Mercato – Jovetic verso l’addio al Monaco: Lokomotiv Mosca in pole position

L’AS Monaco ha intenzione di ridurre la sua rosa nella prossima sessione di mercato. La sua rosa è composta da 25-30 giocatori e va ridotti. Tra i nomi sulla lista delle cessioni c’è anche Stevan Jovetic, ex attaccante dell’Inter. Il montenegrino si trasferì al Monaco nel 2017 per 10.5 milioni di euro. In tre anni a Monaco ha giocato solo 44 partite e segnato 14 gol.

Come riporta Mozzart Sport, l’attaccante interessa alla Lokomotiv Mosca. Pare che l’attaccante sia stato contattato anche dall’allenatore Marko Nikolic per convincerlo a trasferirsi in Russia. Il contratto di Jovetic è in scadenza nel 2021 e il Monaco, pur di liberare il libro paga, potrebbe essere venduto per pochi milioni di euro.



