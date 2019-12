Mercato – Kulusevski alla Juventus? L’Inter prova un’altra operazione col Parma

La notizia del giorno è lo scatto concreto e convinto della Juventus su Dejan Kulusevski che, dopo settimane di duello e accostamenti piuttosto ottimistici all’Inter, sembra ormai vicino al trasferimento un bianconero. Un affondo deciso che dovrebbe aver tagliato fuori la dirigenza interista, che col Parma sta portando comunque avanti i discorsi per un’altra possibile operazione.

Secondo Sportmediaset infatti rimane vivo l’interesse nerazzurro per l’esterno Matteo Darmian, sbarcato in Emilia dal Manchester United in estate con l’Inter a tener d’occhio il calciatore. Il trasferimento a Milano secondo le indiscrezioni delle scorse ore sembrava un’ipotesi più probabile per l’estate, ma per il portale di Mediaset va tenuto vivo anche per gennaio visto che i dirigenti interisti starebbero tornando con decisione sul jolly italiano viste le difficoltà sul fronte Marcos Alonso e potrebbero provare ad inserire nell’affare Federico Dimarco che ha già giocato a Parma.

