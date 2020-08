Mercato – La Lazio molla Kumbulla, strada spianata per l’Inter

Intervenuto telefonicamente ai microfoni di Sportitalia, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha spianato la strada all’Inter nella trattativa per Kumbulla. Con un eloquente “Non siamo più sul giocatore da diverso tempo” infatti ha annunciato l’uscita dall’asta.

Ora l’Inter dovrà interfacciarsi con l’Hellas Verona per trovare un accordo: la base è sui 30 milioni di euro che Marotta dovrà reperire al più presto e probabilmente servirà una cessione, magari di Skriniar, per finanziare questo acquisto. Il difensore albanese in questa stagione ha collezionato 25 presenze e una rete nello straordinario campionato disputato dall’Hellas Verona.

L’accordo tra il giocatore e la dirigenza interista c’è da tempo, ma l’Inter come per Tonali tergiversa in cerca di uno sconto.

