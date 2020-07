Mercato – L’agente di Rivas annuncia il rinnovo fino al 2023

Come riporta il sito honduregno Diez, è ormai tutto fatto per il rinnovo di Rigoberto Rivas con l’Inter. Il giocatore firmerà un nuovo contratto fino al 2023, ma rimarrà un’altra stagione in prestito alla Reggina.

La fiducia dei nerazzurri per l’ala offensiva è molto forte e secondo l’agente Pacini settimana prossima sarà quella decisiva: i nerazzurri vogliono mantenere il controllo sul giocatore che quest’anno ha collezionato 16 presenze e 2 reti con la maglia granata della Reggina.

Il 21enne sta raggiungendo un ottimo livello e in prospettiva l’Inter spera di poter monetizzare con una futura cessione: sarebbe l’ennesima plusvalenza per un giocatore arrivato in Italia sei anni fa.

