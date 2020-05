Mundo Deportivo – Psg su Lautaro, solo azione di disturbo? Barcellona ottimista

Lautaro Martinez è e sarà il tormentone estivo per molti tifosi nonché per molte società. In tanti hanno messo gli occhi sul talento di Bahía Blanca. Il Barcellona sembra essere sicuro della volontà del ragazzo ma le ultime notizie parlano però di un interessamento anche da Parigi per il Toro.

Il Paris Saint Germain, come tante big d’Europa starebbe pensando di mettere sotto contratto il giocatore. L’idea sembra essere solo tale o al massimo un attacco diretto al Barça, avversario di battaglie europee di mercato. Certo è che sembrerebbe che il club catalano sia la prima scelta di Lautaro nel caso voglia partire., soprattutto per la presenza di Messi tra le fila dei blaugrana. Come riportato da Mundo Deportivo i parigini, dopo essersi presi Neymar e aver perso però De Jong, sembrano intenzionati a consultare la volontà di Lautaro di vestire la maglia francese.

Esigenze sportive non ce ne sono dato il parco attaccanti parigino. Nel caso infatti venisse riscattato Icardi dall’Inter, il PSG si ritroverebbe con Neymar, Mbappé e lo stesso Maurito davanti. Per non parlare della clausola. Al momento sono poche le squadre che possono permettersi di sborsare i 111 milioni di clausola per il numero dieci nerazzurro.

Soprattutto in questa sessione di mercato, le risorse finanziarie saranno minori per tutti, e giocare con il FPF non sarà affatto possibile. Per questo motivo la suggestione Lautaro – PSG pare debba rimanere un semplice fastidio nei confronti dei blaugrana da parte del club francese. Gli scambi o l’aggiunta di contropartite rimarranno l’unica soluzione nel caso l’attaccante voglia davvero andar via da Milano.

