Mercato – Lazaro incontrerà i dirigenti del Newcastle la prossima settimana

Il futuro di Valentino Lazaro è ancora tutto da decidere. Il calciatore non è contento dell’impiego che ha avuto in squadra e il tecnico, Bruce, ha commentato anche il minutaggio dato al calciatore. Nella prossima settimana, il centrocampista incontrerà la dirigenza del club per decidere cosa accadrà nella prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Chronicle Live, il centrocampista è infelice e vorrebbe anche esplorare nuove opzioni per il suo futuro. Lazaro, prima di firmare per restare, vuole assicurarsi di essere impiegato di più nella prossima stagione. Lazaro terrà d’occhio anche la situazione con l’Inter, con il quale ha un contratto per i prossimi tre anni. Il centrocampista vuole capire anche qual è l’opinione di Antonio Conte su di lui.

