Mercato – L’azione legale di Vidal rompe il muro del Barcellona, i blaugrana pronti ad abbassare la richiesta

Passate le vacanze natalizie, è ora di tornare a parlare di mercato, a pochi giorni dall’apertura della prossima sessione invernale, fissata per il prossimo 2 gennaio. Fra gli obiettivi principali dell’Inter quell’Arturo Vidal definitivamente sbocciato proprio con Antonio Conte ai tempi della Juventus e più volte cercato dai nerazzurri nelle scorse sessioni.

Fino a poche settimane fa il Barcellona non pareva disposta a concedere sconti al club di Viale della Liberazione, ma le vicende delle ultime ore sembrano poter cambiare lo scenario. Il cileno, infatti, ha aperto una causa legale con la sua società a causa di alcuni bonus non pagati: difficile non guardare con sospetto alla coincidenza temporale e considerarla una pressione per ottenere il lasciapassare al trasferimento.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, l’iniziativa pare avere successo dato che i blaugrana appaiono ora decisamente più bendisposti verso l’addio, anche se con la contemporanea partenza di Alena in prestito dovranno comunque trovare un sostituto. I catalani paiono ora disposti a scendere dall’iniziale valutazione di 25 milioni, per avvicinarsi ai 12 offerti dall’Inter.

