Mercato – Le ultime su Radu e le voci di un ritorno anticipato all’Inter

Nonostante i 4 gol incassati sabato, Ionut Radu contro l’Inter è stato uno dei migliori in campo del Genoa. Classe ’97, prodotto del vivaio nerazzurro, il portiere romeno non sta sfigurando nonostante l’avvio di stagione disastroso della formazione ligure che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica in Serie A. Tant’è che da molti viene considerato in lista per il futuro della porta dell’Inter, con alcune voci di mercato che lo vorrebbero di ritorno a Milano già a gennaio.

In attesa di capire chi prenderà il posto di Thiago Motta sulla panchina infatti, il Grifone prepara la solita rivoluzione di mercato che potrebbe portare al clamoroso ritorno di Mattia Perin tra i pali dalla Juventus. Un ritorno che, di fatto, potrebbe spingere Radu in uscita verso l’Inter appunto, dove potrebbe anche restare come vice-Handanovic fino al termine della stagione. Stando però a quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, al momento non ci sono conferme su tale ipotesi e Radu dovrebbe in ogni caso concludere la sua stagione al Genoa per completare il percorso di crescita, sperando anche in una svolta della squadra.

