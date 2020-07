Mercato – L’Inter è sempre alla finestra per Ihattaren, ma lui vuole restare al PSV

L’Inter monitora sempre i giovani più interessanti nel panorama europeo e il talento del PSV Mohamed Ihattaren è sicuramente uno di questi: il classe 2002 in questa stagione ha giocato 22 partite in Eredivisie segnando 3 reti e fornendo 6 assist ai propri compagni.

In un’intervista a Voetbal International, noto sito olandese, il giovanissimo trequartista ha gelato tutte le sue pretendenti affermando di voler restare almeno un altro anno in Olanda per crescere e maturare definitivamente prima del grande salto. “Ricevo personalmente tutte le offerte” ha detto Ihattaren, “ma lascio tutto a Mino Raiola. Ciò che sta arrivando sta arrivando. Se arriva qualcosa di bello, lo ascolto sicuramente. Preferirei rimanere in Olanda per un altro anno. Il mio sogno finale è vincere con il PSV “.

Marotta dovrà quindi rimandare di una stagione l’assalto al talento olandese valutato già oltre i venti milioni di euro. L’asta tra i top club europei è pronta a scatenarsi.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<