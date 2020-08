Mercato – L’Inter piomba su Kolarov, manca solo l’accordo con la Roma

Ecco il giocatore che non ti aspetti: dopo averlo cercato in molte sessioni di mercato negli anni precedenti, l’Inter torna alla carica per Aleksandar Kolarov. Il giocatore serbo, di proprietà della Roma, andrà in scadenza di contratto nel 2021 e all’età di 36 anni è in cerca del suo ultimo contratto importante della carriera.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno sinistro è molto stimato da Antonio Conte che vede in lui, oltre ad un grande giocatore, anche una persona carismatica in grado di compattare lo spogliatoio. Il giocatore avrebbe già espresso il suo parere favorevole per il trasferimento, ma ora Marotta dovrà trovare un’accordo con la Roma.

Kolarov vanta ben 492 presenze in carriera e 52 reti messe a segno: il suo mancino è spesso letale sia da calcio da fermo sia da conclusioni dalla distanza. L’Inter è pronta ad aggiungere al suo scacchiere un’importante arma.

