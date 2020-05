Mercato – L’Inter si muove per il futuro, primi contatti con Atal del Nizza

La giovane promessa del Nizza Youcef Atal è pronta a far scatenare un’asta a suon di milioni: secondo Tuttomercatoweb infatti l’esterno algerino è entrato nel mirino dei principali club europei, Inter compresa.

Classe ’96, quest’anno vanta 13 presenze e una rete in Ligue 1: numeri non di certo di primo acchito eppure per gli esperti di mercato nella prossima sessione sentiremo parlare a lungo di Atal, pronto a fare il grande salto in un top club. Trasferitosi in Francia nel 2018 dal Kortrijk per tre milioni di euro, questo affare potrebbe valere una bella plusvalenza per la squadra allenata da Patrick Vieira.

Anche Marotta si è mosso con dei primi contatti, ma la strada è ancora molto lunga: il contratto dell’algerino con il Nizza scade nel 2023 e la sua valutazione non è inferiore ai venti milioni. Il modulo di Conte richiede esterni abili in entrambe le fasi e un giocatore come Atal potrebbe rivelarsi perfetto. Certo, non una prima scelta (Lazaro nella prima parte di stagione fu un flop nonostante l’arrivo in pompa magna), ma potrebbe essere un sostituto in grado di far riposare i titolari.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!