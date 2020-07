Mercato – L’interesse per Matthias Ginter è sempre forte, ma c’è da battere la concorrenza inglese

Secondo le ultime voci di mercato provenienti dalla Germania con Sky Sport Germany in prima linea, Matthias Ginter potrebbe lasciare il Borussia Mönchengladbach in questa finestra di mercato. Il difensore classe ’94 ha una valutazione di circa 28 milioni e su di lui oltre all’Inter è forte la concorrenza di Arsenal e Chelsea.

Ginter in questa stagione vanta 31 presenze in Bundesliga con una rete segnata e Marotta ha messo gli occhi su di lui in caso di una partenza eccellente nel reparto arretrato: se uno tra Skriniar e Godin lascerà Milano, la prima scelta del mercato nerazzurro sarà proprio Matthias Ginter.

