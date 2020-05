L’annuncio di Repubblica: “Mertens-Inter, è fatta. Sarà contratto biennale”

Ormai ci siamo, Dries Mertens e l’Inter sono davvero vicinissimi. Dopo le conferme piovute in questi giorni, anche Repubblica.it si aggiunge a coloro che affermano che l’accordo tra le parti è ormai totale. Il centravanti del Napoli è in scadenza di contratto, quindi arriverà a parametro zero e firmerà un contratto biennale col club nerazzurro. L’offerta proposta dall’Inter a Mertens pare essere intorno ai 5 milioni di euro annui, cifra che lo avrebbe spinto a dire sì a discapito delle proposte di Napoli – per il rinnovo – e Chelsea.

Mertens-Inter, è fatta: i dettagli

Dando per fatto il colpo Mertens, l’Inter si ritroverebbe con un attacco sostanzialmente uguale a quello della scorsa stagione, poiché il belga sbarcherebbe a Milano come semplice sostituto di Alexis Sanchez, destinato a non essere riscattato. Sempre secondo Repubblica, però, l’arrivo del numero 14 del Napoli porterebbe Lautaro Martinez ad essere ancor più vicino al Barcellona. Rinforzando l’attacco con un parametro zero, infatti, i nerazzurri avrebbero modo di poter sostituire il Toro senza dover sborsare l’intera cifra che contano di ottenere dai blaugrana (90 milioni di euro: il sostituto più probabile, ad oggi, è Werner che ne costa 50-60) e poter quindi reinvestire la restante parte. O acquistando un altro attaccante, oppure, più probabilmente, sfruttarli per rinforzare un’altra zona del campo, come la mediana o le fasce.

