Mercato – Ancora dubbi sul futuro di Mertens e Gattuso prova a convincerlo a restare

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Il belga ha il contratto in scadenza con il Napoli e non è stato ancora rinnovato. Tra le pretendenti dell’attaccante c’è anche l’Inter che spera di prenderlo a zero. Come riportato da Il Mattino, i dubbi sul suo futuro in casa Napoli sono ancora vivi.

Nonostante i vari incontri con la società, non si è ancora arrivati ad una conclusione. Rino Gattuso, allenatore del club partenopeo, non ha intenzione di perdere il suo gioiello, soprattutto tenendo contro della possibile partenza di Milik. Proprio per questo, al termine delle sedute individuali e personalizzate che stanno avendo i calciatori, ha tenuto dei colloqui con il belga, invitandolo a rinnovare e a restare a Napoli.

