Mundo Deportivo – Messi non andrà all’Inter e in futuro non sceglierà l’Italia

Le voci su un futuro di Lionel Messi all’Inter continuano a correre, ma a stroncare i sogni di mercato dei nerazzurri e dei tifosi ci pensa Mundo Deportivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnoli, l’attaccante del Barcellona non andrà all’Inter. ‘Dimenticatevi i nerazzurri’ ha scritto oggi il giornalista Miguel Rico in un editoriale, in cui spiega come anche in passato, il papà di Messi abbia fatto investimenti di tipo immobiliare sia in Spagna che negli USA.

Dietro la sua decisione di acquistare casa a Milano, non ci sarebbero regioni di mercato. Il futuro dell’attaccante, almeno fino al 2021, sarà al Barcellona e se un giorno dovesse andare via, non andrebbe in Italia.

