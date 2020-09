Mercato – Messi medita di rimanere a Barcellona; si svincola gratis nel 2021?

Tanto tuonò che piovve: Messi alla fine potrebbe restare al Barcellona. Secondo quanto riporta Sport infatti l’argentino è intenzionato a non intraprendere battaglie legali con il club e così prende sempre più quota la sua permanenza.

Messi però non si è ancora presentato agli allenamenti: la frattura con Bartomeu non si è ancora ricomposta e La Pulce potrebbe pazientare un anno prima di liberarsi a parametro zero nella prossima finestra di mercato. A quel punto Manchester City e magari anche Inter non dovrebbero versare nulla nelle casse del club spagnolo, ma si dovrebbe “soltanto” concentrare sullo stipendio del numero dieci.

L’argentino è prigioniero del suo contratto ed è quasi impossibile che una squadra verserà i 700 milioni della sua clausola: quindi si sta convincendo a una convivenza forzata con la maglia Blaugrana per poi concludere la carriera lontano dal Camp Nou.

