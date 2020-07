Mercato – L’Inter non riscatta Moses, ma potrebbe restare in Serie A

Il futuro di Victor Moses non sarà all’Inter, ma potrebbe essere ancora in Serie A. I nerazzurri hanno già concluso la trattativa per Hakimi e hanno preferito puntare su di lui e Candreva resta la prima alternativa. Proprio per questo, Victor Moses non verrà riscattato. L’esterno, però, potrebbe comunque restare in Serie A.

Come riporta calciomercato.it sembra essere rientrato nei piani della Roma, come riserva di Bruno Peres, ora titolare inamovibile. Pare ci siano stati già dei contatti con il Chelsea, alla ricerca di un acquirente. I Blues, per liberarsene, potrebbero accettare anche 5-6 milioni di euro. L’esterno piace molto a Fonseca e la società vorrebbe provare ad accontentarlo.

