CM.IT – Corsa a Tonali: tra Inter e Juventus prova a spuntarla il Napoli

È l’oggetto del desiderio di molte big, sopratutto in Italia, dove lo stesso giocatore vorrebbe rimanere. Nel compleanno del classe 2000 arriva una nuova notizia. Oltre a Inter e Juventus anche il Napoli si muove concretamente per Sandri Tonali. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto al colpaccio anticipando così i nerazzurri e i bianconeri. Inter e Juventus, secondo il sito, sarebbero obbligate a vendere prima di fare acquisti e per questo motivo il Napoli potrebbe approfittare della situazione. L’emergenza del momento ha messo in risalto alcuni problemi economici, che costringeranno alcune squadre a stare attenti ad operare sul mercato. Il Brescia sembrerebbe destinato a scendere in Serie B ed il centrocampista sarebbe quindi una cessione obbligatoria per le rondinelle.

Il talento, in orbita nazionale ormai, potrebbe partire per 45 milioni. Cellino non è disposto a scendere di tanto con il prezzo. Tonali inoltre non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’idolo Gattuso, che potrebbe quindi ritrovare al Napoli qualora De Laurentiis fosse pronto ad anticipare le due big del campionato. L’ipotesi estero rimane sempre viva, anche se il giocatore preferirebbe comunque l’Italia. Sullo sfondo rimane quindi il Barcellona, impegnato però nella trattativa per Lautaro Martinez per la quale servirà uno sforzo economico notevole. Il nodo però su cui il Napoli sta riscontrando difficoltà è relativo all’elevato ingaggio che Tonali otterrebbe all’Inter o alla Juventus, cifre superiori a quelle che gli azzurri mettono sul piatto.

