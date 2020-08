Mercato – Non solo Esposito per il Crotone, la neo promossa punta anche Agoumé

Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, il Crotone punta a fare la spesa per la prossima stagione in casa Inter. Il club calabrese infatti, neo promosso in Serie A, cerca rinforzi giovani e di classe e, oltre a Sebastiano Esposito, sta cercando di convincere i nerazzurri a lasciare partire un altro giovane interessante nella ormai imminente sessione di mercato.

Si tratta di Lucien Agoumé, centrocampista francese molto interessante e già impiegato da Antonio Conte in prima squadra. Entrambe le operazioni prenderebbero forma sulla base di un prestito secco, data l’importanza che dà l’Inter ad entrambi i calciatori. Tuttavia la trattativa più percorribile, nonostante sia una pista recente, è proprio quella per Agoumé, dato che su Esposito, più mediatico e conosciuto, la concorrenza è veramente tanta nei club di media-bassa classifica di Serie A.

Il Crotone comunque è piuttosto convinto e potrebbe tentare di chiudere entrambi i prestiti nel giro di qualche giorno, anticipando così tutta la concorrenza.

