Mercato – Pandev-Inter, si spegne la suggestione di un ritorno a Milano

Nelle ultime ore si era aperta la possibilità di rivedere Goran Pandev vestire la maglia dell’Inter. L’attaccante poteva ritornare a Milano perché Alexis Sanchez non ha mostrato tutte le sue qualità e Sebastiano Esposito è ancora troppo acerbo. Da qui la necessità di provare a vedere un colpo last minute e tra i nomi in lista c’era anche quello dell’attaccante macedone.

I tifosi si sono divisi, ma il Genoa, secondo quanto riporta Sky Sport, ha spento le speranze dell’Inter. E’ arrivato da poco il no del club rossoblu per il trasferimento di Pandev all’Inter.

