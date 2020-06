Mercato, per Kumbulla c’è anche la Lazio. Marchetti: “Tare è in vantaggio, l’Hellas vuole chiudere entro fine mese”

A 19 anni e 6 mesi arrivò l’esordio nella massima serie, da allora Kumbulla ha continuato a macinare minuti e prestazioni importanti da titolare nella difesa dell’Hellas Verona. 21 presente in totale in tutte le competizioni, e di conseguenza, l’interesse da parte di diverse squadre italiane e no: Chelsea, Inter, Lazio, Juventus, Manchester United. Qualche settimana fa era proprio la Beneamata ad essere in vantaggio, l’accordo con l’entourage del giocatore dovrebbe essere l’ultimo dei problemi, il presidente Maurizio Setti però continua a fare muro.

Di questo ha parlato a Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato: “Nella corsa a Kumbulla non ci sono soltanto Inter e Juventus, la Lazio dopo l’interessamento di Febbraio sembra fare sul serio. La richiesta di Setti si aggira attorno ai 30 milioni di euro, Marotta ne ha offerti 28+3 di bonus, la Juventus ha puntato sulle contropartite e sullo scambio giocatori, ma Setti non è di questa idea; la Lazio e Tare potrebbero quindi portarsi in vantaggio. La chiave sta nel fatto che l’Hellas Verona vorrebbe chiudere il trasferimento entro il 30 giugno”. Dunque, il tempo stringe, con i nerazzurri chiamati a pareggiare l’offerta del club di Lotito se non vogliono perdere uno dei prospetti più interessanti della Serie A.



