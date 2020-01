Mercato – Domani le visite mediche di Politano a Napoli: ha scelto già il numero di maglia

E’ ormai cosa fatta il passaggio di Matteo Politano al Napoli. L’esterno dell’Inter, con Antonio Conte, ha trovato poco spazio e ha preferito trovare una nuova destinazione per poter giocare. Ha scelto il Napoli di Gennaro Gattuso dopo lo scambio saltato con la Roma e Spinazzola. Come riporta Il Mattino, Politano arriverà a Napoli con la formula del prestito con riscatto: 2.5 milioni di euro per il prestito e 19 per il riscatto.

Sosterrà domani le visite mediche e poi apporrà la firma sul contratto. Matteo Politano, per la sua avventura a Napoli, ha già scelto il numero di maglia. Indosserà la numero 21.

