Mercato – L’Inter lavora al rinnovo di Esposito: fissato nuovo incontro tra le parti

Non solo mercato in entrata e in un uscita, l’Inter sta pensando anche ai rinnovi. Tra questi c’è in ballo il rinnovo di Sebastiano Esposito, il giovane attaccante nerazzurro. Come riporta Sky Sport, nella giornata di giovedì, il suo agente, Carpeggiani, e i dirigenti dell’Inter si sono incontrati per parlare del rinnovo fino al 2022.

L’attaccante ha convinto Antonio Conte e l’Inter ha deciso di proporgli il prolungamento del contratto. La proposta di rinnovo è stata fatta sulla falsariga dell’ingaggio di Andrea Pinamonti. Esposito, però, chiede un ingaggio leggermente superiore. Le parti si sono accordate per incontrarsi nuovamente la prossima settimana per aggiornarsi.

