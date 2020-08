Mercato – Sanchez si libera dal Manchester United: firmerà un triennale con l’Inter

Il mercato dell’Inter è pronto ad accendersi con un altro colpo: secondo le ultime voci di mercato di Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà Alexis Sanchez si libererà gratuitamente dal Manchester United e firmerà da svincolato con l’Inter.

Dopo l’ultima stagione in prestito il cileno proseguirà così l’avventura in nerazzurro per altri tre anni percependo sette milioni di euro netti all’anno. Il pressing di Marotta ha avuto quindi i suoi frutti: il Sanchez visto nel post lockdown è sicuramente un giocatore in grado di fare la differenza nell’attacco dell’Inter.

Il club inglese rinuncia alla vendita risparmiando sul pesante ingaggio del cileno grazie anche agli ottimi rapporti tra i due club: la società accontenta così una delle prime richieste di Antonio Conte.

