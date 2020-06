Tare: “Kumbulla ci interessa. Incontro con il Verona? La strada è ancora lunga”

Il mercato dell’Inter seguirà due linee. Una sarà quella dei giocatori esperti (Dzeko, Cavani, Giroud e Vidal), l’altra è invece quella dei giovani. Oltre a Sandro Tonali, un altro giovane sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Marash Kumbulla. Il difensore centrale dell’Hellas Verona classe 2000 sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato.

Sul classe 2000, oltre ai nerazzurri, ci sono Juventus e, soprattutto, Lazio. Nel pre partita della gara contro il Torino, il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dell’interesse per il giocatore albanese: “Ci siamo incontrati con il Verona, ci interessa. Può essere una pedina importante per i prossimi anni. C’è però da sviluppare la trattativa, sapevamo di non chiudere quando ci siamo incontrati“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!