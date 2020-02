Mercato – Tutti pazzi per Kumbulla: non solo Inter e Napoli, nuova pretendente in Serie A

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di calciomercato. Come raccontato da Passioneinter.com, la dirigenza nerazzurra è fortemente interessata al centrale di Juric: gli uomini mercato della Beneamata hanno incontrato l’entourage del giocatore per battere la concorrenza del Napoli ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, in corsa ci sarebbe anche la Lazio.

Dopo l’investimento di 12 milioni di euro di Vavro, che non ha dato i suoi frutti, Igli Tare è alla ricerca di un nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi: Kumbulla mercoledì sera ha impressionato il direttore sportivo della Lazio, in occasione del recupero di campionato giocato proprio contro il Verona, e c’è stato un nuovo contatto con l’entourage del giovane giocatore per provare a superare la concorrenza.

