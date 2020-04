Mercato – Tutti pazzi per Werner: voci insistenti, risponde il Lipsia

Timo Werner è l’oggetto dei desideri di molte squadre in Europa. Dal Bayern Monaco al Liverpool di Klopp, fino al Barcellona. Anche l’Inter, nel caso di una (complicata al momento) partenza di Lautaro Martinez, starebbe pensando all’attaccante tedesco per sostituire il dieci argentino. Sul futuro dell’attaccante dell’Rb Lipsia è intervenuto il ds della società, Markus Krosche. Il dirigente ha voluto chiarire, secondo quanto riportato dal sito spagnolo Sport, che al momento non è giunta nessuna offerta ufficiale per il giocatore, né dal Barcellona, molto interessato, né da altre squadre. Quindi anche l’Inter al momento rimane spettatore, visto che il suo attaccante ce l’ha già in scuderia, è argentino, ha quasi 23 anni, e sulle spalle porta il numero 10.

Sulla vicenda Werner, ha voluto dire la sua anche il CEO della squadra tedesca, Oliver Mintzlaff: “Non ci sono stati colloqui e Timo non ci ha neanche contattati. Sono voci che esistono da settimane ma non c’è niente al momento”. Parole che rassicurano almeno in parte i tifosi tedeschi. Continua così poi l’Amministratore Delegato del Lipsia, in merito al mercato di quest’anno: “Dipende se leghe e campionati europei si giocheranno o no fino alla fine, questo significa molte entrate”. Ovviamente il riferimento è ai soldi che mancherebbero nel caso in cui le squadre non dovessero finire i rispettivi campionati. I fondi utilizzabili per il mercato sarebbero di molto inferiore nel caso i campionati e le leghe si fermassero.

