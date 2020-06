Mercato – Zinho Vanheunsden, comunque vada sarà un successo per l’Inter

Il futuro di Zinho Vanheusden è ancora tutto da scoprire, ma qualunque sia la sua scelta per l’Inter sarà comunque un successo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo Standard Liegi ha diversi problemi economici e potrebbe decidere di cederlo. L’Inter vanta sul giocatore un diritto di riportarlo a Milano pareggiando un’eventuale offerta che potrebbe arrivare al club belga.

Nel caso in cui dovesse decidere di non ricomprarlo, nel contratto di vendita c’è una clausola che garantisce all’Inter una percentuale del 40% sulla differenza tra i 12 milioni, prezzo a cui è stato venduto, e la futura cifra della cessione. Qualunque sia la decisione dei nerazzurri, comunque ci sarà un guadagno: in denaro se dovesse decidere di non riportarlo a Milano, in prestazioni, qualora dovesse ritornare ad Appiano.



