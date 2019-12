Mercato – Il conflitto tra Barcellona e Vidal non influisce sul suo utilizzo in squadra

La battaglia tra Arturo Vidal e il Barcellona va avanti, ma questo non influisce sul suo utilizzo in squadra. Come riporta Mundo Deportivo, il suo impiego non va di pari passo con la denuncia presentata. Infatti, dal punto di vista sportivo, il Barcellona non ha dubbi su di lui e sa che può essere fondamentale nella seconda parte della stagione. Nel calcio moderno, avere più profili in squadra è fondamentale e uno come Vidal, al Barcellona, non c’è. Proprio per questo, nonostante non sia titolare, i blaugrana non vogliono privarsene.

Il cileno è il quarto marcatore della squadra dopo Messi, Suarez e Griezmann. Inoltre, dopo il trasferimento di Aleña, se dovesse trasferirsi anche il cileno, Valverde rimarrebbe con solo quattro giocatori mezzo, pochi per i trofei a cui punta il Barcellona.

