Mercato – Zaza si allontana, Pinamonti torna a casa? L’Inter ora ci pensa: incontro con il Genoa

Simone Zaza sembra non essere convinto della destinazione nerazzurra, per questo gli uomini mercato dell’Inter potrebbero virare con decisione su Andrea Pinamonti: cresciuto nel settore giovanile della Beneamata, l’attaccante classe 1999 potrebbe tornare a casa dopo il trasferimento estivo in prestito con obbligo di riscatto al Genoa.

Nelle prossime ore è in programma un incontro tra i due club: bisognerà trovare il modo di farlo rientrare all’Inter perché vanno stabiliti gli aspetti burocratici che sono molto delicati. Lavori in corso, ma la dirigenza nerazzurra ora sta seriamente pensando a Pinamonti.

