Mertens-Inter, nuove conferme sul retroscena che profuma di affare fatto

L’Inter sembra davvero intravedere il traguardo dell’affare Dries Mertens. Nonostante da Napoli la speranza di rinnovare il contratto dell’attaccante belga non sia ancora sfumata del tutto, gli indizi in chiave nerazzurra sul futuro dell’ex Psv Eindhoven si fanno sempre più concreti.

Almeno secondo Tuttosport, che oggi riporta ulteriori conferme al retroscena già circolato nei giorni scorsi. Mertens avrebbe già avviato la ricerca della nuova casa, conferma dunque il quotidiano torinese. Il belga starebbe pensando di andare a vivere in zona City Life, dove tra i tanti nuovi compagni di squadra interisti vive anche e soprattutto l’amico e connazionale Romelu Lukaku. Difficilmente però, aggiungiamo noi, l’affare sarà annunciato in tempi brevi, soprattutto se il campionato dovesse ripartire come sembra.

