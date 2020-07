SM – Messi-Inter, Suning ha un piano: ecco perché farà un tentativo

Il futuro di Messi all’Inter non sarà ora, ma forse in futuro. Come riporta Sport Mediaset, non c’è nessuna trattativa di mercato in corso, smentita da entrambe le parti, ma i nerazzurri ci proveranno in futuro. Suning è pronto a sferrare l’assalto nel 2021, anno in cui il contratto del calciatore con il Barcellona è in scadenza.

La Pulce potrebbe già liberarsi entro il 31 maggio 2021 gratis. Suning ha un piano per l’investimento stellare da fare, siccome Messi guadagna 50 milioni di euro netti all’anno. L’argentino, in termini di fatturato, potrebbe portare tanto ai nerazzurri, tra sponsor e merchandising, con i milioni di fans che ha in tutto il mondo. Suning ha intenzione di studiare questo giro di affari e sfruttare l’assist del papà di Messi che ha trasferito la sede dei suoi affari a Milano, vicino la sede nerazzurra.