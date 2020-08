Messi-Inter, fermento in Cina: Suning va a caccia di sponsor. Il sogno continua

Jorge Messi, papà del 6 volte pallone d’oro, sta per ottenere la residenza milanese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è il punto di partenza di una vicenda che continua a far sognare l’intero mondo nerazzurro.

Se a Barcellona sono convinti che Lionel non lascerà mai il Camp Nou, in casa Inter c’è un attivismo particolare soprattutto in Cina. L’impero di Suning infatti starebbe studiando in maniera approfondita i termini economici di un’operazione molto simile a quella che portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. I manager della famiglia Zhang stanno valutando l’impatto economico per gli sponsor interessati a questa costosa ma affascinante avventura.

Messi non si è ancora sbilanciato sulla pratica rinnovo. Difficile pensare che si possa liberare in questa finestra di mercato ma il suo contratto è in scadenza nel 2021 e nel giugno prossimo può, anche in caso di rinnovo, decidere di andar via gratis.

