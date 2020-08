Momblano sul mercato nerazzurro: “C’è in ballo una trattativa per Kanté all’Inter”

Luca Momblano, giornalista ed esperto di mercato di TeleLombardia, ha sganciato una piccola bomba di mercato inerente al mercato nerazzurro.

A TopCalcio24 infatti, Momblano ha dichiarato: “Da quello che ho saputo da fonti molto vicine ad Antonio Conte, l’Inter ha imbastito una trattativa per portare Kanté in nerazzurro.”

Il centrocampista nazionale francese, per cui Conte stravede, aggiungerebbe un tassello fondamentale negli equilibri voluti dal tecnico. Le sue doti di interditore potrebbero anche rilanciare Eriksen per un posto da titolare fisso, esentandolo dai gravosi compiti di rientro per cui non pare molto tagliato.

