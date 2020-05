Moratti ‘rassegnato’ su Lautaro: “Difficile dire no a offerte così. Verrebbe voglia di prendere Haaland”

Pochi giorni, il 16 maggio per la precisione, ha compiuto 75 anni. Gran parte dei quali, se non tutti, spesi per la sua Inter, ora in mano ad un gruppo, Suning, per il quale Massimo Moratti stravede ed è convinto che farà grandi cose: “Hanno un potenziale enorme e vogliono riportare l’Inter a vincere, non credo che questa crisi cambierà i loro piani. Steven Zhang è sensibile ed intelligente, l’Inter gli entrata nel cuore. Lo apprezzo molto”.

In un mix di attualità e ricordi, che si intrecciano mentre il pallone prova a ripartire nei giorni in cui si celebra il decennale del Triplete, Moratti risponde alla domanda sul paragone tra Mourinho e Conte: “Difficile paragonare due allenatori, sono professionisti serissimi che danno grande intensità. Conte ci mette l’anima in quello che fa ed è bravo, spero molto in lui”.

Quindi spazio anche al mercato: “Il futuro di Lautaro Martinez? Dipenderà dalla sua volontà. Leggo che il Barcellona gli starebbe facendo delle offerte esorbitanti a cui è difficile dire di no… Haaland? Verrebbe voglia di comprarlo. Deve esprimere il suo potenziale al 100%. Ma noi all’Inter abbiamo già Lukaku. Tonali piace, ma abbiamo già Sensi che è molto forte. CristianoRonaldo? Sì me lo aveva consigliato Suarez, ma costava troppo all’epoca”. Infine Moratti racconta di quando consigliò Dybala a Thohir ai tempi del Palermo: “È un tipo di giocatore che mi piace molto, ha i colpi per conquistare la gente”. La chiosa, inevitabile, sul sogno ricorrente Lione Messi: “È il sogno di tutti. È sempre il più forte al mondo, ma non si muoverà da Barcellona”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!