Moses all’Inter fino a fine stagione. Schira: “Accordo raggiunto con il Chelsea”

Stretta di mano tra Inter e Chelsea in merito al futuro di Victor Moses. L’esterno di proprietà dei Blues è arrivato a Milano in prestito fino al 30 giugno ma, in base ai rinvii causati dal Coronavirus ed al prolungamento della stagione, attende l’ultimo via libera per estendere la sua avventura con la maglia nerazzurra fino al 31 agosto.

Nello specifico, i maggiori quotidiani sportivi hanno raccontato l’ottimismo che filtra in merito all’accordo tra il club nerazzurro e gli inglesi di Lampard. Insieme alla carta stampata, anche il giornalista Nicolò Schira ha parlato nel dettaglio di un accordo raggiunto tra Inter e Chelsea per il futuro di Victor Moses. Sembra dunque tracciata la strada che avvicina l’esterno classe ’90 ed il club nerazzurro, pronti a concludere la stagione fianco a fianco non solo in Serie A ma anche nell’avventura in Europa League, in scena a partire da agosto e con la Beneamata ancora in corsa.

Questo il tweet di Nicolò Schira.

