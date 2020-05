Mundo Deportivo – Dopo Lautaro, Skriniar: il Barcellona a caccia di “occasioni” dall’Italia

Non bastava Lautaro Martinez. Come riportato da Mundo Deportivo in prima pagina, il Barcellona avrebbe messo gli occhi anche su Milan Skriniar. Il centrale slovacco dell’Inter, dopo essere finito nel mirino del Manchester City di Guardiola, avrebbe infatti conquistato anche i dirigenti blaugrana, già stregati dal Toro.

“Occasioni interessanti dall’Italia”, scrive il quotidiano in prima pagina che descrive il lavoro sul mercato del Barcellona, interessato ad un centrale difensivo e ad un esterno. Tra i nomi, insieme a quello di Skriniar anche i profili di Rugani, De Sciglio e De Ligt, tutti della Juventus. I blaugrana hanno occhi ovunque in chiave mercato ed osservano ogni possibile occasione per sfruttarla. Ma trattare nuovamente con l’Inter non sarà facile.



